Известная актриса Памела Андерсон не перестает подогревать интерес к своей персоне, несмотря на почтенный возраст

Как передает Politeka.net 53-летняя звезда культового сериала «Спасатели Малибу» разместила архивный снимок на своей странице в Инстаграм.

Фотография сделана крупным планом. На нем Памела продемонстрировала всю свою красоту и очарование. Она была одета в белое и ярко накрашена, а золотистые кудри распущены. Красотка обкрутила голову прядью волос и застыла в такой позе, смотря куда-то вдаль.

Надо сказать что выглядела знаменитость фантастически и заманчиво.

«Я не расстроена, что ты мне солгал. Я расстроена, что отныне не могу тебе поверить», - написала Памела.

За четыре часа ее публикация собрала почти 9000 лайков и немного комментариев. Фолловеры восхитились красотой актрисы и написали Андерсон, что у нее нет возраста.

"Ты просто роскошная", " Какая загадочная женщина",- пишут в сети.

До этого мы писали, что Памела Андерсон предстала обнаженной, только тонкая цепочка просматривалась на бедрах знаменитости. Модель стояла, прикрывшись шторой. Ее взгляд был какой-то перепуганный и направлен на окно.

На другом же кадре знаменитость присела на корточки. Она засветила свой бюст, при этом прикрыв самое интимное руками и коленками.

Напомним, знойная Памела Андерсон в кружевном белье показала, что такое искушение

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