Православная церковь отмечает собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
В православии на следующий день после великих Господских и Богородичных праздников принято вспоминать святых, которые послужили данному священному событию в истории.
На следующий день после Богоявления церковь чтит того, кто послужил делу Крещения Христова, возложив свою руку на главу Спасителя.
Этот день принято начинать с того, что нужно выпить стакан святой крещенской воды натощак, чтобы весь год быть здоровым, чтобы все болезни обходили стороной и не могли прицепиться.
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После полагается завтрак, который наконец-то может быть сытным. С этого дня начинается мясоед – период, когда уже можно отказаться от поста.
В народе верили, что Иоанн Предтеча нес первую весть о весне. Поэтому многие народные приметы 20 января о погоде и предсказывали будущую весну и лето.
Например, снег или метель в этот день сулили снежную погоду до самой Масленицы.
Если погода на дворе стояла ясная, но все равно было холодно, то стоит ждать лето с засухой.
Что нельзя делать в этот день:
- Предки считали, что на Иоанна Крестителя нельзя умываться, иначе быть вам обманутым.
- Запрещено было грустить и предаваться унынию, а тот, кто будет печалиться, проведет в слезах весь год.
- Если в этот день выпить немного спиртного, то человек убережет себя от печали на весь год, но важно знать меру.
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