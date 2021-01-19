Известная телеведущая Анфиса Чехова показала, как проводит отдых
Звезда появилась в одних трусиках у окна, пишет Politeka.net. Правда красотка решила все же прикрыться белоснежной простыней.
Знаменитость стояла возле окна, прижав рукой белую простыню, а из-под нее торчали упругие ягодицы в трусиках.
Анфиса зачесала за ушко волосы, опустив глаза и сделав образ каким-то загадочным.
Возле телеведущей можно заметить не только заправленную постель, но и букеты роз.
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На другом кадре Чехова уже стояла с чашечкой кофе и улыбнулась.
Из ее номера открывался красивый вид.
Чехова рассказала в посте, что отдыхает в Сочи, где успокаивается под звуки волн.
"Просто ежедневно смотреть на бушующие волны, и все встает на свои места😍", написала знаменитость.
Также она описала номера нового отеля.
"В номерах огромные окна в пол. Стоишь у окна и кажется, что волны омывают твои ноги. Невероятный вид на бескрайнюю пучину😍😍😍.... Только крик чаек и шум океана😍 Отель небольшой, так что если хотите провести здесь время, бронируйте заранее!", - написала телеведущая.
За час пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.
"А как ваш сын отреагирует на эту фотки ?🤔", "без простыни наверное более привлекательнее были бы", "Господи, умеет же девочка находить позитив 🔥👍", "Это мечта - жить у моря с таким видом...", "Красивое тело, и Евы наряд Прям в самое сердце любовный снаряд...)", "Трусы , как у ребенка 🤣🤣🤣🤣 ", "Клёвые трусишки🔥🔥🔥👍", - написали пользователи сети.
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