Звезда Victoria’s Secret, модель Тони Гаррн, которая некоторое время встречалась с Леонардо Ди Каприо, блеснула идеальной фигурой

Модель блеснула идеальными формами и стройными ножками, передает Politeka.net. Тони позировала на балконе, с которого открывался восхитительный вид.

"Настоящая искусительница" предстала в белом купальнике. Топик обтянул и подчеркнул небольшую грудь звезды, он представлял собой длинный лоскуток ткани.

Также модель надела маленькие трусики, которые приподнялись вверх. Стринги оголили красивые "булочки". Гаррн позировала боком, тем самым показывая свой "соблазн" во всей красе.

Модель завершила образ различными аксессуарами, в том числе темными очками.

Звезда выпрямила спинку и, держа в руках чашечку с напитком, любовалась видами природы.

Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Вероятно, модель получила много комплиментов в личной переписке.

Ранее мы писали, что Тони Гаррн родилась летом 1992 года в Гамбурге.

Уже в 15 лет будущая знаменитость дебютировала в качестве модели на показе бренда Calvin Klein в Нью-Йорке. А позже стала лицом указанной компании.

В 2009 году модель участвовала в 60 показах таких известных брендов, как Стелла Маккартни, Dior, Louis Vuitton, Chanel, Hermès, Dolce & Gabbana, Michael Kors.

Карьера красотки растет и по сей день, также у нее все хорошо и в личной жизни - в 2019 году звезда обручилась с актером, Алексом Петтифером.

Напомним, что Тони Гаррн задрала кружевное платье, эффектно выставив ножку: "Настоящая фантастика".

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