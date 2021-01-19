В Украине собираются запретить перенос выходных и рабочих дней
Новая инициатива, автором которой выступила народный депутат от партии "Слуга народа" Галина Третьякова, а также другие парламентарии, предлагает внести запрет на традиционный перенос выходных и рабочих дней, о чем сообщает КП в Украине.
Так, в проекте закона №4597, который появился на портале украинского парламента, отмечено, что избыточное количество переносов рабочих дней негативно отображается на производительности труда граждан. Кроме того, перенос выходных и рабочих дней сокращает возможности работы с инвесторами и донорами, а также формирует негативную репутацию бизнес-потенциала нашей страны среди других государств.
Согласно тексту пояснительной записки к законопроекту традиционный перенос - это типичная советская традиция, которой сегодня следуют многие страны. Но именно она ведет к нарушению требований к минимальному времени отдыха сотрудников в случаях, когда из-за переноса рабочих дней люди вынуждены работать 6 дней подряд.
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В тех же случаях, когда работники из-за переноса получают 4 выходных подряд, может снижаться трудовая мотивация работающих граждан и утрудняться адаптация при их возвращении на работу после выходных.
В данный момент проект закона направлен на рассмотрение в Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, который возглавляет инициатор документа Галина Третьякова.
Напомним, что ранее правительство утвердило календарь выходных и рабочих дней на 2021 год, согласно которому украинцам предстоит отдых в течение 115 официальных выходных. В то же время на работу придется выделить 250 дней в 2021 году.
Выходные, связанные с праздниками в 2021 году:
- 1 января – Новый год;
- 7 января – Рождество Христово;
- 8 марта – Международный женский день;
- 1 мая – День труда;
- 2 мая – Пасха;
- 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне;
- 20 июня – Троица;
- 28 июня – День Конституции Украины;
- 24 августа – День Независимости Украины
- 14 октября – День защитника Украины;
- 25 декабря – Рождество Христово (у католиков).
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