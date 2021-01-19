Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес впечатляет фигурой после тренировок

Дженнифер Лопес категорически отказывается от диет и голодания, она предпочитает не просто быть стройной, а подтянутой и с идеальной бархатной кожей. Для этого звезда устраивает занятия спортом чуть ли не каждый день. Также певица и актриса придерживается плана питания, разработанного для нее диетологом Хейли Помром.

Звезда, как видно на снимке из фан-аккаунта, не стесняется быть настоящей. На кадре после тренировок Лопес выглядит очень привлекательно и совсем не похоже, что ей 51 год. В рационе певицы много продуктов, богатых белком, овощей (капусты, огурцов, болгарского перца, цукини). Также звезда ест полезные жиры и сложные углеводы.

"Мне не нравится заниматься вечером, когда уже нет сил. Я хожу на спорт три или четыре раза в неделю. Когда я в Нью-Йорке, занимаюсь с Дэвидом Киршем. Когда прилетаю в Лос-Анджелес, занимаюсь с Трейси Андерсон. Мне нравится чередовать нагрузку".

Фанаты всегда нахваливают звезду: «Вы очень красивы с тех пор, как сняли свой первый фильм, я слежу за вами, я ваш поклонник №1; природная красота не имеет цены; Ты вечно прекрасна, моя виртуальная родственная душа; И любите свои леггинсы, какая у вас крепкая форма 💗; Красивая маленькая девочка😉; Великолепно 💗; Белла красивая, невыносимо красивая».

Недавно фанаты заметили отдыхающую Лопес на пляже и сразу же отреагировали на фото, сделанные во время прогулки артистки. Звезда расхаживала в белом бикини и соблазнительно покрутила ягодицами перед камерами, наслаждаясь отдыхом.

Вид подтянутой кожи Лопес и сияющий вид привлекают внимание к себе, так как артистка умеет ухаживать за собой. Она пьет очень много воды, особенно перед тренировкой.

По рекомендации диетолога Хайли Помрой, Лопес также прекратила употреблять алкоголь.Когда речь идет о диете, Лопес довольно строгая. Она ест только полезную пищу, без примесей или излишней обработки.

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