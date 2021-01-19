Украинцам рассказали, как теперь будут продавать валюту в банках
Об этом информирует пресс-служба Национального банка.
В пресс-службе госрегулятора отметили, что с 17 января вступили в силу новые правила продажи валюты.
Украинцам решили упростить правила продажи и покупки валюты, и по новым правилам они теперь могут делать через терминалы.
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Как рассказали в Нацбанке, с 17 января изменилось следующее:
- банки и финучреждения могут приобретать валюту у населения через терминалы самообслуживания (После продажи валюты через платежные терминалы, гривны будут зачисляться на личные текущие счета физлиц);
- физлица отныне могут получать или отправлять валюту из-за границы, используя паспорт в приложении "Дія" (информация ID-карты или биометрического заграничного паспорта);
- Юрлица могут покупать и продавать валюту на условиях "форвард".
Помимо этого, в Украине работают виртуальные валютные карты, а крупным компаниям разрешили выдавать командировочные деньги своим сотрудникам в валюте. Также теперь они могут проводить крупные покупки в других странах.
Что касается курсов валют на 19 января, то доллар упал на 1 копейку по сравнению с предыдущим днем.
В свою очередь, курс евро вырос на 3 копейки и достиг отметки в 34,01 гривны.
Таким образом, курс валют от Национального банка на 19 января выглядит следующим образом:
$1 - 28,05 грн
1 евро - 34,01 грн.
Напомним, доллар сорвется вниз, гривна отвоевывает позиции:
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