Что нужно знать украинцам

Украинцам рассказали, как теперь будут продавать валюту в банках

Об этом информирует пресс-служба Национального банка.

В пресс-службе госрегулятора отметили, что с 17 января вступили в силу новые правила продажи валюты.

Украинцам решили упростить правила продажи и покупки валюты, и по новым правилам они теперь могут делать через терминалы.

Как рассказали в Нацбанке, с 17 января изменилось следующее:

банки и финучреждения могут приобретать валюту у населения через терминалы самообслуживания (После продажи валюты через платежные терминалы, гривны будут зачисляться на личные текущие счета физлиц);

физлица отныне могут получать или отправлять валюту из-за границы, используя паспорт в приложении "Дія" (информация ID-карты или биометрического заграничного паспорта);

Юрлица могут покупать и продавать валюту на условиях "форвард".

Помимо этого, в Украине работают виртуальные валютные карты, а крупным компаниям разрешили выдавать командировочные деньги своим сотрудникам в валюте. Также теперь они могут проводить крупные покупки в других странах.

Что касается курсов валют на 19 января, то доллар упал на 1 копейку по сравнению с предыдущим днем.

В свою очередь, курс евро вырос на 3 копейки и достиг отметки в 34,01 гривны.

Таким образом, курс валют от Национального банка на 19 января выглядит следующим образом:

$1 - 28,05 грн

1 евро - 34,01 грн.

Напомним, доллар сорвется вниз, гривна отвоевывает позиции:

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