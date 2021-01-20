Мимо Земли на расстоянии в около 384 000 км пролетит 55-метровый астероид 2020 YE5

Скорость астероида составляет 10,5 км в секунду или 37 800 км в час. Таким образом космический камень может облететь Землю за всего один час.

Об этом заявило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA), сообщает Express.

Скорость этого астероида очень огромна, так как Луна оборачивается вокруг Земли в течение 28 дней. А ему бы хватило около всего одного часа. Его размеры можно сравнить с одним большим синим китом.

Он приблизится к Земле почти на такое же расстояние 22 января, на котором обычно находится Луна. Расстояние является безопасным для нашей планеты, в NASA его определили, как объект, который приближается к Земле.

"Научный интерес к кометам и астероидам во многом обусловлен их статусом относительно неизменных остатков мусора, которые образовались в процессе формирования Солнечной системы около 4,6 миллиарда лет назад", - отметили ученые.

Стоит отметить, что по информации Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA), 25 декабря 2020 года мимо Земли пролетели три астероида. Самый крупный из трех, который называется 2014 SD224, приблизился к Земле на расстояние в 30,6 миллиона километров.

Напомним, к Земле на огромной скорости мчится астероид.

Как сообщала Politeka, опасный астероид несется к Земле, опубликовано предупреждение NASA: в какую дату и что произойдет.

Также Politeka писала, что к Земле несутся три опасных астероида.