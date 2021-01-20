Знаменитая фитнес-модель Ана Чери показала, как добивается своих впечатляющих форм

Как сообщает Politeka.net, горячая красотка поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм.

Как известно, Чери прославилась благодаря своим откровенным снимкам, на которых модель без стеснения демонстрирует результаты правильного питания и занятий в спортзале. Новый снимок не стал исключением.

Так, на фото Чери запечатлена во время занятий в зале. Для этого красотка выбрала стильный спортивный костюм, состоящий из короткого топика и леггинсов черного цвета в белую крапинку. Облегающий наряд соблазнительно обтянул впечатляющие формы красотки.

Модель присела на табурет, эффектно прогнув спину и слегка отставив назад свою накачанную пятую точку. Чери также слегка повернула голову в сторону камеры, зачаровав поклонников милой улыбкой.

«Если хочешь такую, тебе придется поработать», - подписала снимок модель.

Ее поклонники бурно отреагировали на свежий пост.

«Ты такая пострясающая», «Классные булочки, красотка», «Ты выглядишь восхитительно», «Я смотрю на звезды», «Самая чувственная и красивая», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Ана опубликовала свежее фото, на котором предстала в очень соблазнительном виде.

Чери выбрала оригинальный купальник черного цвета, который подчеркнул ее выдающиеся формы. Модель максимально высоко подтянула трусики, обнажив сладкие места. Пышный бюст спортсменки так и норовил выпрыгнуть из тонких клаптиков ткани, которые пытались его удержать.

Напомним, что Ана Чери сделала зимний день жарким, покрутив сочными булочками: "Самая роскошная".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Ана Чери избавилась от одежды и показала, как нежится в ванной: "Самая чувственная".

Также Politeka писала, что Ана Чери устроила сеанс соблазнения, втиснув свои "пончики" в модный бикини: "Зажигай экзотику".