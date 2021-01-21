Экстремальное развлечение едва не закончилось трагедией для ведущего шоу "Орел и Решка" Антона Зайцева

Ради нового выпуска, съемочная команда отправилась в самое сердце Африки, где находится огромное озеро Виктория - именно она дает начало Нилу, самой длинной реке на Земле. В самых истоках образовались опасные пороги, где люди устраивают опасный рафтинг. Антон Зайцев, получивший карту, решил рискнуть и заплатил 160 долларов за экстремальную забаву во время съемок, передает Politeka.net.

Уже с первого порога, который называют "утренним душем" ведущий почувствовал мощный прилив адреналина, но это были только "цветочки", ведь на отрезке в десять километров пороги встречались один за другим, становясь все опаснее. При помощи спутника Антон добрался до порога пятой категории сложности - "гигантской мясорубки", из-за ошибки бурная река перевернула лодку и опрокинула пассажиров в воду.

"Этот порог надо было проходить ближе к берегу, где течение чуть слабее. Но я растерялся. Мой капитан пытался свернуть в сторону сам, но понял, что не успевает, поэтому решил пройти порог на скорости. Но и это не удалось, поэтому лодка перевернулась", - рассказал ведущий о пережитом кошмаре. - "Первую секунду ты пытаешься найти хоть какую-то опору, чтобы вынырнуть и вдохнуть, но течение тащит тебя вниз, а мощный поток воды бьет по голове, прижимая ко дну. Так страшно мне не было еще никогда".

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