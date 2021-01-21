По окончанию всеукраинского локдауна будут сняты ограничения, введенные во время январского карантина

Такое заявление сделали в пресс-службе Министерства образования, давая разъяснения по поводу того, пойдут ли дети в школу.

Отмечается, что дополнительные ограничения, которые были установлены правительством на период с 8 по 24 января, перестанут действовать с 25 января. При этом другие карантинные ограничения, касающиеся работы учебных заведений, остаются в силе.

«С 25 января продолжают действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия для учебных заведений, определенные постановлением Кабмина от 9 декабря», - объяснили в Минобразования.

На время карантина все еще запрещается посещать учебные заведения группами учеников более 20 человек. Это ограничение не касается учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования.

Также запрещено посещать учебное заведение, если более 50% учеников и персонала находятся на самоизоляции с подтвержденными тестами.

Как и ранее, в школах будет запрещено проводить массовые мероприятия с участием детей более чем из одного класса.

Ранее сообщалось, что 25 января школы будут открываться, но могут быть исключения. Учебным заведениям позволили самостоятельно вводить дистанционное обучение, если на это будут причины.

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