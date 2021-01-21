Внучка известного советского актера Михаила Боярского, Екатерина, поразила похорошевшей фигуркой
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 22-летняя красотка опубликовала серию фото с весьма провокационной съемки. Девушка развалилась на диванчике, хвастнув своими невероятно длинными ножками.
Екатерина, которая в последнее время сильно похудела, надела черный боди, колготки в сеточку и черные ботинки на шнуровке. Красотка выбрала боди с глубоким декольте, чтобы иметь возможность показать свой большой бюст. Кроме этого, Екатерина не стала надевать штаны, засветив свои стройные ножки, которые при помощи фотошопа сделали еще длиннее.
Чтобы фото получилось еще горячее, Катерина засунула средний палец в рот. Снимок получился восхитительным, но дедушке лучше не видеть его.
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«Не сладкий сон, но я адская ночь», - подписала фото девушка.
В комментариях красотке оставили массу приятных слов. Оценила фото и тетя Кати, известная российская актриса Елизавета Боярская.
«Ну красотка», «Супер кадр. Вау», «Ты красавица и умница», «Красивый мейк и клевый образ», - пишут пользователи сети.
Как известно, Екатерина – это дочка сына Михаила Боярского Сергея, который построил успешную карьеру в политике.
Напомним, что Екатерина Боярская в мини-шортах изогнулась до неприличия, огорошив признанием: «Пусть тронет…».
Как сообщала Politeka, Екатерина Боярская вывалила свой срам в бесстыжем топе: с такой не заскучаешь.
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