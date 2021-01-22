Известная актриса Элина Мбани, звезда "Квартал 95", поделилась интригующими кадрами с тренировки

Эффектная актриса Женского Квартала привыкла быть в центре внимания благодаря своему таланту. С раннего детства девушка хотела быть связанной с музыкой, поэтому после выпуска из школы ее родители – частные предприниматели отдали Элину учиться на преподавателя музыки.

Желая быть замеченной, девушка отправилась на «Х-фактор» и шоу «Голос», а уже позже прославилась, став участницей «Женского квартала».

Несколько часов назад Элина также решила сразить публику танцевальным мастерством. Девушка покрутилась перед камерой и продемонстрировала растяжку. В полумраке она станцевала прямо на полу и засветила подкачанные формы. Черный костюм, состоящий из велосипедок и коротенького топа идеально дополнил дерзкий образ.

Отметим, Элина о личной жизни не говорит, в Инстаграм она предпочитает делиться личными фото, своими мыслями и стильными образами, которые примеряет для съемок в популярном шоу.

Также звезда показала, как ее видит коллега Марта Адамчук. На фото Элина стояла в джинсах, развернувшись спиной к камере. Красотка смотрела в кадр и хвасталась идеальной фигурой.

На втором снимке Мбани уже была в трусиках и кофте, который практически сняла с себя. Девушку совсем не смущало отсутствие штанов и актриса с удовольствием хвасталась собой.

"До сих пор не могу отойти от нашей фотосессии с Мартой Адамчук", - подписала фото красотка.

"Ты просто пушка", "целую", "Огонь", "идеальная, прекрасная и нежная", - написали фанаты в ответ.

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