Известная британская певица Дуа Липа показала себя, хвастаясь отдыхом

На фото звезда показалась в бикини, которое практически состояло из ниточек. Мокрая Дуа лежала, хвасталась роскошным загаром. Липа закрыла один глаз, а рукой прикрыла голову от солнца. Певица смотрела в камеру и совсем не смущалась, что практически ничем не прикрыла тело. Кадр получился горячим и зажигательным, ведь певица выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили несколько миллионов лайков и написали комментарии:

"Скучаю по тебе ...", "Обожаю эту цыпочку !!!!", "Оставайся дома", ты сказала, помнишь?", "вау, я не знал, что пандемия закончилась", "Хватит путешествовать, девочка, я не могу защитить тебя, нет", "люблю тебя, но разве это не похоже на глобальную пандемию", "Девушка бросила публиковать фото из отпуска, ты хоронишь себя заживо", "Думаю, пандемии не существует для г-жи Дуа Липы".

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Певица была одета в белое обтягивающее платье, которое подчеркнуло ее стройную фигурку. Девушка вытянулась на диване, едва не упустив свой бюст. Подкачанный руки звезды впечатлили фанатов, а многочисленные татуировки на теле привлекли внимание.

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