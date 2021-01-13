Известная певица Дуа Липа показала себя в необычном зажигательном образе

На фото красотка позировала в штанах и бюстгальтере. Дуа умело его закрыла руками, что сразу и не заметишь его присутствие. Как можно увидеть, нижнее белье оказалось частично прозрачным. Липа соблазнительно выгнулась, хвастаясь безупречностью на диване. Рядом можно увидеть столик, где стояли желтые цветы. Кадр получился очень соблазнительным и зажигательным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Февральская девушка @britishvogue за кадром одного из моих любимых снимков !! Получите копию, чтобы получить настоящие вкусности", - написала звезда.

Фанаты поставили несколько миллионов лайков и написали комментарии:

"Удивительно ... Мне нравится этот снимок!", "Я люблю тебя, ты красивая", "поверь мне, я хочу настоящие вкусности", "где сторона ностальгии по будущему", "Жду новых песен", "Красивая девушка", "Скажите это, если вы скучаете по нам своей любви", "Кэти Перри?".

Напомним, известная британская певица Дуа Липа впечатлила роскошной фигурой в платье с разрезами.

Так, на опубликованных фотографиях Дуа Липа позирует в платье с деликатными разрезами, демонстрируя роскошные и рельефные формы в эффектном ракурсе. Дополняет образ знаменитость соблазнительным взглядом, закинув руки к голове.

Напомним, Дуа Липа в пикантной позе перед зеркалом бесстыже сверкнула своим богатством без белья

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