Британская певица и модель Дуа Липа свела с ума новым концертным нарядом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала несколько фото с концерта. Эпатажная артистка предстала в кожаном платье на бретельках.Наряд идеально подчеркнул ее формы – пышную грудь и тонкую талию. Разрез на ноге добавил перчинки образу. Волосы певица, которая любит экспериментировать с имиджем, оставила распущенными. Образ дополнил яркий макияж со стрелками.

В комментариях под постом Дуе оставили массу слов поддержки. Фотографии за короткое время оценили более 1,2 миллиона раз.

«Королева Косово», «спасибо за служение нам в этом году королева», «Моя детка», «Ты такая милая», «Оооочень красиво», «люблю тебя, был так горд видеть все, что ты делаешь!», «Просто космос», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что на фото попал момент, когда певица выступала на сцене. Было видно, что она поет что-то трогательное и чувственное.

Ранее мы писали, что Дуа Липа побаловала поклонников очередной порцией красоты. 25-летняя звезда поделилась студийными фото, на которых позировала в широких штанах и необычном топе на бретельках. Топ удивил слишком глубоким декольте. Волосы у звезды были распущены.

Напомним, что сверкающая Дуа Липа в латексе исполнила самые смелые желания поклонников: "Моя королева".

Как сообщала Politeka, дерзкая Дуа Липа в леопардовом боди засветила сладкие места в колготках-сеточке: «Такая горячая».

Также Politeka писала, что страстная Дуа Липа в прозрачном наряде изогнулась, лишив мужчин спокойствия: «Не могу дождаться…».