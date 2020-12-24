Британская певица и модель Дуа Липа свела с ума новым концертным нарядом
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала несколько фото с концерта. Эпатажная артистка предстала в кожаном платье на бретельках.Наряд идеально подчеркнул ее формы – пышную грудь и тонкую талию. Разрез на ноге добавил перчинки образу. Волосы певица, которая любит экспериментировать с имиджем, оставила распущенными. Образ дополнил яркий макияж со стрелками.
В комментариях под постом Дуе оставили массу слов поддержки. Фотографии за короткое время оценили более 1,2 миллиона раз.
«Королева Косово», «спасибо за служение нам в этом году королева», «Моя детка», «Ты такая милая», «Оооочень красиво», «люблю тебя, был так горд видеть все, что ты делаешь!», «Просто космос», - пишут пользователи сети.
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Стоит отметить, что на фото попал момент, когда певица выступала на сцене. Было видно, что она поет что-то трогательное и чувственное.
Ранее мы писали, что Дуа Липа побаловала поклонников очередной порцией красоты. 25-летняя звезда поделилась студийными фото, на которых позировала в широких штанах и необычном топе на бретельках. Топ удивил слишком глубоким декольте. Волосы у звезды были распущены.
Напомним, что сверкающая Дуа Липа в латексе исполнила самые смелые желания поклонников: "Моя королева".
Как сообщала Politeka, дерзкая Дуа Липа в леопардовом боди засветила сладкие места в колготках-сеточке: «Такая горячая».
Также Politeka писала, что страстная Дуа Липа в прозрачном наряде изогнулась, лишив мужчин спокойствия: «Не могу дождаться…».