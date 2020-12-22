Відома британська співачка Дуа Ліпа полонила видом в пікантному леопардовому боді
Як пише Рoliteka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала серію фото зі зйомок відомого шоу. Дуа приміряла кілька яскравих образів, але найбільше глядачам сподобалося зухвале боді леопардового забарвлення.
"Суботній вечір у прямому ефірі", - підписала фото зірка.
На знімку красуня позувала в чорних колготках в сіточку і тісному леопардовому боді з баскою. Дівчині допомагали зробити зачіску, а на одному з фото вона засвітила свою апетитну п'яту точку. У коментарях дівчині залишили масу захоплених слів.
"Це було ідеально", «вона горить», «Королева», «я так тебе люблю», «приголомшуюча», «ікона», «ти зводиш мене з розуму», "ти така гаряча в цих нарядах", - пишуть користувачі Мережі.
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Раніше ми писали, що 25-річна Дуа Ліпа вийшла на сцену в золотистому костюмі, який обтягнув її неземну фігурку. Волосся артистка зачесала назад. Зірці вдалося вразити шанувальників бездоганним тілом. Перчинки образу додали колготи в сіточку.
Як відомо, сьогодні Дуа Ліпа є однією з найвідоміших зірок у Британії. Її пісні довго тримаються на вершині хіт-парадів. Красуня представляє ціле покоління молоді, яке буквально втрачає голову від її творчості.
Нагадаємо, що фігуриста Дуа Ліпа в прозорій сітці і боді викликала фурор:"Королівські вигини".
Як повідомляла Politeka, пристрасна Дуа Ліпа в прозорому вбранні зігнулася, позбавивши чоловіків спокою:"не можу дочекатися...".
Також Politeka писала, що Дуа Ліпа без зайвої скромності продемонструвала витончений бюст в топі-корсеті: "ідеальна!".