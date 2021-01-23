Известная модель Ким Кардашьян показала себя в необычном наряде

На фото красотка позировала в серебряном комбинезоне, сидя на сердце. Девушка была без белья, зато с большим декольте. Волосы у Ким остались распущенными, а смотрела модель прямо в объектив камеры. Девушка еще показала аналогичный образ, но в золотом наряде. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Обожаю всю эту съемку !!!", "Это было прекрасно", "Интересно, что будет, если положить это платье в микроволновку", "Вы буквально становитесь красивее каждый день", "Как всегда идеально", "пора снова вытащить свои серебряные штаны", "Великолепная Ким! Ты такой образец для подражания. Люблю этот наряд", "Вы никогда не разочаруетесь!", "Отойди за королеву", "у тебя ведь такой же топ в белом цвете?", "Похоже на богиню", "Она похожа на оловянную фольгу, люблю ким, ты, стилист просто не знал, что они делали, не виноват, ким, Она выглядит огненной".

Мы писали, что популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян сверкнула самым интимным.

В этот раз Ким решила не надевать белья под полупрозрачный топик. Красотка сверкнула самыми пикантными деталями в вязаной кофте с декольте до пупка.

Откровенный наряд напоминал сеточку, из-за которой ничего не удавалось скрыть.

Напомним, Ким Кардашьян устроила сеанс соблазнения, сжав фамильную гордость узким топом

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