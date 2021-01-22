Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя на прогулке

На фото красотка позировала в топе и лосинах. Анастасия дополнила образ очками, которые закрыли глаза от солнца. В таком виде Квитко отправилась гулять. Девушка для снимка развернулась боком, показывая идеальную пятую точку, приковав к себе взгляды фанатов, благодаря чему кадр вышел очень зажигающим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Так тихо", "Ты самая красивая из всех", "Она ты очень красивая девушка", "О, Анастасия, у тебя красивое тело", "Привет, драгоценная кукла, как дела", "красивая и чудесная любовь, моя Анастасия, я тебя люблю", "ммм, какая сочная Анастасия в этой позе", "Это королевская кровь, она просто прекрасная", "Я люблю вас, дорогая Анастасия", "Это просто прекрасно".

Мы писали, что российская модель Анастасия Квитко соблазнила видами в сеточке.

Также модель натянула на большую грудь сетчатые треугольники ткани, державшиеся на, можно сказать, ниточках - все вместе это составляло откровенный лифчик.

Звезда надела и крохотные трусики, которые натянулись выше бедер и представляли собой деликатные ниточки.

Напомним, русская Кардашьян в прозрачных кружевах заставила мужчин бредить, горячее фото

А еще Politeka сообщала, что русская Кардашьян приковала взгляды к своим нереальным формам, распахнув халатик

Также Politeka писала, что жаркая русская Кардашьян выставила сочные формы на обозрение в тесном топике



