Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала всю свою роскошь

На фото красотка позировала в кружевном наряде, который был практически прозрачным. Девушка стояла у дорогого белого автомобиля и совсем не смущалась, что пышный бюст прямо выпирал из декольте. Образ идеально подчеркнул и аппетитные ягодицы Анастасии. Квитко оставила волосы распущенными, а смотрела прямо в камеру, добавляя особой искры кадру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ого", "Изумительная красота", "Красиво, жарко, потрясающе", "Драгоценная", "Святейшество. Просто все", "Горячо и соблазнительно красиво", "О, у тебя красивое тело", "Очень красивая, она была очень соблазнительной, она точно ангел, вся в белом, я не думаю, что она маленькая богиня с такой красотой и совершенством", "О, детка, я все еще люблю тебя, детка".

Мы писали, что популярная модель Анастасия Квитко показала роскошную фигуру на фоне дорогого авто.

Так, Квитко изящно выгнулась, отставив свою упругую пятую точку в сторону. А тонкий топ красотки едва удерживает ее пышную грудь, напоминающую сочные персики. Модель дополнила свой образ стильными очками и сумочкой.

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