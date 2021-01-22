Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", примерила новый наряд, переборщив с декольте

Модель Деми Роуз в необычном черном платье с глубоким декольте показала бюст. Как известно, девушка славится своей любовью всегда и везде демонстрировать свои достоинства, при этом не скрывая, что любит похвалу и позитивные комментарии.

Если в детстве Роуз комплексовала по поводу своей фигуры и образов в целом, то теперь она не прячется даже во время публичных мероприятий. Деми всегда подбирает открытую одежду, которая подчеркивает ее тонкую талию и пышные бедра. В этот же раз акцент был сделан на бюсте.

Черное платье с неприличным декольте взбудоражило фанатов:

«Великолепно😍; образ жизни; Милый вид и шикарное тело; Ты великолепная любовь, привет из Лос-Анджелеса; Красивое изображение😍; Ой мой бог неприкасаемая Афродита; Вы скучаете по неприкасаемым, я не могу видеть вас в обычные выходные ❤️🔥😍; Сладкий соблазн; Это так мило; 😍❤️ элегантность и красота; Красота сделала женщину ... Фигуру, которая переносит на неизведанные уровни .... 👸».

Еще в подростковом возрасте Роуз попала в больницу из-за фанатичного желания похудеть. В результате она получила расстройство пищевого поведения и запрет от обеспокоенных родителей.

Со временем Деми поняла, что ее фигура идеальна и так, теперь модель наоборот всячески отмечает, как сильно ей повезло иметь шестой размер бюста. В черном бикини Роуз превзошла все ожидания фанатов.

Сообщалось, что Деми Роуз без белья засветила свою "сладость" в обрезанной футболочке

А еще Politeka писала, что Деми Роуз пленила изгибами в прозрачной сеточке, насмотреться невозможно

Также Politeka сообщала, что Деми Роуз в "невидимом" бикини подразнила роскошным отдыхом на яхте