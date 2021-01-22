Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес прогулялась в спортивном костюме на улице

Дженнифер Лопес начала свою карьеру в качестве танцовщицы, а после стала знаменитой, когда выпустила первый альбом. За двадцать лет Лопес крупно выросла как певица, а ее фигурой теперь восхищаются миллионы. Ни один выход на сцену не остается без внимания, ведь в 51 год Лопес выглядит намного моложе других артисток.

Сейчас, во время ограничений, американка продолжает упорно тренироваться, причем с возрастом она занимается даже больше, чем в начале карьеры, когда ей хватало только тренировок по танцам.

Сейчас она активно работает сразу с двумя наставниками, практикует спортивные танцы и занимается медитацией. Недавно папарацци словили Лопес во время прогулки. В спортивном костюме артистка показала пышные ягодицы, чем поразила сеть.

В то же время основой рациона певицы являются овощи и фрукты, но она может позволить себе небольшую порцию «не самой здоровой пищи».

До этого для эффектного появления на публике 51-летней Дженнифер Лопес подобрали блестящее платье с экстремальным вырезом, благодаря которому фанаты могли наслаждаться огромным бюстом звезды.

Образ певицы дополнили эффектный макияж и такая же "блестящая" шапочка, сделанная из бусинок и бисера.

Наряд пришелся по душе поклонникам, из-за чего они завалили Джей Ло лестными комментариями и сотнями тысяч лайков.

"Какая красивая без макияжа!", "Им следовало добавить немного цвета на ее лицо, оно было бы немного пурпурным", "Кардашьян и не снилось" "Если бы со мной столько людей возились, я была бы самой красивой", "Мне нравится ее лицо без макияжа", "Господи! Что она колет? Чтобы выглядеть в 50 на 20", "Такая нежная без мейка", "Такая милая и красивая без макияжа , еще моложе выглядит", - написали они под видео со звездой.

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