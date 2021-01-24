Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопесв белом мини покорила подкачанным телом

На лице Лопес нет ни одной морщинки, ее кожа светится здоровьем и свежим румянцем, а сама звезда с легкостью рассказывает, как ухаживает за собой и даже открыла собственную марку косметики. У звезды есть возможность также делать уколы красоты, однако она упрямо отрицает, что делала что-либо со своим лицом и заявляет, что дело в здоровом образе жизни.

Как видно на одном из личных фото Лопес, она выглядит превосходно для своего возраста. 51-летняя Дженнифер в белом платье крошечного размера идеально подчеркнула свои ноги, чем покорила сеть.

Дженнифер уже давно не употребляет горячительных напитков, считая, что они плохо влияют на состояние кожи. А также очень заботится об увлажнении и старается как можно больше заниматься спортом и двигаться. Несколько лет назад артистка также начала практиковать йогу и медитацию и каждое утро начинает с разминки и занятий.

По словам Лопес, она не любит ограничиваться в питании, поэтому всегда делает упор на овощи и рыбу за обедом и ужином.

Как видно на одном из фото, образ Лопес не может оставить равнодушным. Выступая либо без белья, либо в телесном белье, которое просто невозможно заметить, артистка удивляет выходками. Серебряный костюм «мозаика» с глубокими разрезами на бедрах смотрелся просто великолепно, по словам фанатов:

«Даааа я готов к этой страсти ❤; Yass 😭❤️самая страстная женщина. Это будет потрясающе, я уверен; Готова к тебе, Дженни!; Мы были правы, ты настоящий ангел ... наш потрясающий красивый ангел; ты буквально ангел живой 🥺👼🏼; Не могу дождаться, боже, увидеть такое лично; Да! 😭🤍✨✨ этотот образ выглядит безупречным 🥺❤️».

Напомним, неугомонная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, не вставая с кровати.

Также Politeka писала, Дженнифер Лопес обласкала свои аппетитные изгибы в купальнике, кадры наслаждения.

А еще Politeka писала, что разгоряченная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, украсив загорелый бюст очень необычно