После локдауна Украина вернется к адаптивному карантину и сохранит многие ограничения
После православного Рождества в 2021 году Кабмин ввел жесткий карантин с 8 по 24 января и не собирается его продлевать, пишет Politeka.net. Это значит, что с 25 января украинцы начнут жить по более мягким правилам "оранжевой зоны", которые позволяют следующее:
- посещать заведения общественного питания, если они заполнены не более, чем на 50%, а расстояние между столами не менее двух метров.
- тренироваться в спортзалах и фитнесс-центрах
- продажу непродовольственных товаров, снова откроются специализированные рынки и магазины;
- возобновить учебный процесс в общеобразовательных заведениях группами максимум по 20 человек, работу детских садов;
- ходить в театры и кинотеатры, но залы должны быть заполнены не более, чем на 50%.
Когда закончится локдаун, в Украине продолжат действовать такие ограничения:
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- развлекательным учреждениям и заведениям общественного питания нельзя работать ночью (после 23:00 должны закрыться);
- запрещена работа заведений для проживания, кроме гостиниц;
- запрещена деятельность ночных клубов и дискотек;
- на массовых мероприятиях могут собираться не более 20 человек из расчета 10 квадратных метров на каждого, такие же ограничения по площади действуют для спортзалов. торгово-развлекательных центров, музеев и библиотек;
- запрещены плановые госпитализации, в больницах будут принимать рожениц, беременных, новорожденных, онкобольных, пациентов, требующих неотложной или палиативной помощи в стационарах
- ношение защитных масок или респиратов в общественных заведениях.
Кроме того, в феврале планируется продлить условия адаптивного карантина до конца марта 2021 года.
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