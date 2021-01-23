В воскресенье в Украине запахнет весной - установиться теплая погода, однако будет ветрено и дождливо

Об этом в своём новом прогнозе рассказала известный метеоролог Наталья Диденко, передает Politeka.net

По ее словам, днем температура воздуха будет достигать + 3 + 8 градусов, в южных районах и на Закарпатье до + 8 + 13 градусов.

Прогнозируется сильный порывистый ветер южного направления.

В горах возможен мокрый снег, а температура воздуха будет около нуля градусов.

24 января в столице, как рассказала Диденко, будет ветрено и тепло. В этот день стоит ожидать осадков в виде дождя.

Днем температура воздуха будет в пределах +5 +6 градусов.

Синоптик предупредила украинцев, что уже со следующей недели намечается похолодание.

«Пока светит солнышко, отрываемся от уютных гаджетов и идем в ближайший парк или сквер. Пришли теплые выходные, которые явно пахнут весной», - резюмировала она.

Ранее мы сообщали, что в Украине температура воздуха резко подскочила до "плюсовой" отметки и появилась смертельная опасность для жителей.

Из-за резкого потепления на улице тает снег и сосульки. Украинцев предупредили, чтобы они были осторожны - сосульки и оттаявший снег могут упасть на голову.

Напомним, в Украину нагрянет потепление, синоптик назвала даты аномальной "жары": "Будет до +10"

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