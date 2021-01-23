Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в синем купальнике впечатлила формой

Известная артистка добилась мирового успеха в музыкальной сфере и теперь решила покорить индустрию красоты, поэтому выпустила косметику собственного производства и начала привлекать внимание к себе, публикуя яркие кадры со специальных рекламных фотосессий.

К тому же, артистка некоторое время назад специально снялась для модных глянцев в довольно соблазнительно и открытом виде. В синем бикини с вырезами по бокам, Лопес совсем не скрывала свое тело, чем поразила поклонников.

Многие считают, что в 51 год выглядеть так, как она, - просто незаконно и невозможно без уколов красоты. Сама Дженнифер подчеркивает, что ни пластики, ни ботокс делать не желает.

«Какая возлюбленная прекрасная женщина; невозможно остановиться; великолепное достоинство у этой мадам; эта богатая форма🍑 вишня на торте; Эй, ты сделала это на инаугурации Байдена, мне очень понравился твой чарующий голос, это было вау; Моложе с каждым днем, счастливее делает нас👏; Как вкусно, какая сладость, как особенная».

Также ранее 51-летняя певица и актриса снялась для февральского номера американского Elle. Поводом послужил запуск ее новой линии косметики JLO, которой она так гордится и демонстрирует при любом удобном случае.

Много внимания к Лопес привлекли кадры, на которых знаменитость позировала без белья и в прозрачной розовой блузке. Таким образом звезде удалось покорить фигурой в очередной раз. И это не удивительно, ведь помимо тренировок в зале, Джей старается бегать каждое утро по пять километров.

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