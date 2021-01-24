Самый ожидаемый бой начала 2021 года в смешанных единоборствах состоялся 24 января в Объединенных Арабских Эмиратах



В рамках турнира UFC 257 в Абу-Даби на «Бойцовском острове» в октагон вышли американец Дастин Порье на счету которого было 26 побед и шесть поражений и ирландец Конор Макгрегор с 22-мя победами и тремя поражениями.



Американец отправил звезду смешанных единоборств в нокаут во втором раунде.

Это уже второй поединок, который провели спортсмены. В 2014 году Макгрегор победил Пуарье техническим нокаутом в первом раунде.



Теперь американский боец смешанных единоборств вполне может рассчитывать на бой с Хабибом Нурмагомедовым. Россиянин заявил, что если на турнире произойдёт "что-то феноменальное", то он вернётся в октагон.



Отметим, что Макгрегор не выходил в октагон ровно год, последний бой ирландца датируется в январе 2020 года, тогда Конор легко справился с Серроне за 40 секунд. Макгрегор также проигрывал Хабибу, после чего возвращался с единственной победой.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".