25 января Украина выходит из усиленного карантина, но некоторые запреты останутся в силе
Как передает Politeka.net, с понедельника по всей стране начнет действовать адаптивный карантин.
Так, после возврата к ограничениям "оранжевой зоны", в Украине снова заработают:
- Непродовольственные магазины и рынки, торговые центры;
- Кафе, рестораны и другие заведения общественного питания;
- Кинотеатры и театры — в оранжевой зоне они могли работать с заполненностью не более чем на 50% мест;
- Спортзалы и фитнес-залы — только при условии, когда можно соблюсти ограничения на количество посетителей в зале;
- Музеи, выставки, галереи — но при условии допуска не более одного человека на 10 кв. метров площади.
Кроме того, в Украине снова откроются школы, а детские сады продолжат работать в обычном режиме.
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В МОЗ сообщают, что количество занятых мест в больницах сейчас около 30%, поэтому после выхода из усиленного карантина сохранится некоторые запреты:
Стоит отметить, что в феврале правительство намерено продлить условия адаптивного карантина до конца марта 2021 года.
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