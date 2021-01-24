25 января Украина выходит из усиленного карантина, но некоторые запреты останутся в силе

Как передает Politeka.net, с понедельника по всей стране начнет действовать адаптивный карантин.

Так, после возврата к ограничениям "оранжевой зоны", в Украине снова заработают:

Непродовольственные магазины и рынки, торговые центры;

Кафе, рестораны и другие заведения общественного питания;

и другие заведения общественного питания; Кинотеатры и театры — в оранжевой зоне они могли работать с заполненностью не более чем на 50% мест;

— в оранжевой зоне они могли работать с заполненностью не более чем на 50% мест; Спортзалы и фитнес-залы — только при условии, когда можно соблюсти ограничения на количество посетителей в зале;

— только при условии, когда можно соблюсти ограничения на количество посетителей в зале; Музеи, выставки, галереи — но при условии допуска не более одного человека на 10 кв. метров площади.

Кроме того, в Украине снова откроются школы, а детские сады продолжат работать в обычном режиме.

В МОЗ сообщают, что количество занятых мест в больницах сейчас около 30%, поэтому после выхода из усиленного карантина сохранится некоторые запреты:





Стоит отметить, что в феврале правительство намерено продлить условия адаптивного карантина до конца марта 2021 года.

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