Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в необычном образе

На фото Омович позировала в топе и защитной маске с украшениями. Звезда сидела в автомобиле и хвасталась пышным бюстом, который можно легко рассмотреть в декольте. Звезда смотрела прямо в камеру, а волосы оставила распущенными. Кадр получился зажигательным и соблазнительным, ведь Алена выглядела эффектно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Арабская ночь", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментарии:

"Египетская сила", "Шамаханская царица", "Добро пожаловать в мою страну", "Откуда у тебя эта маска?", "Волшебный восток", "Это моя девушка", "Отличный макияж глаз", "Ни за что, где ты в Египте", "Ты чертовски горячая, детка", "Они поставят тебя в тюрьму", "Найдите самые горячие модели на моей странице", "М-да, брови ,как 2 собачьих хвоста)))мода, успокойся", "Давай повеселимся бесплатно".

Мы писали, что популярна модель Алена Омович решила похвастаться новым образом в одном белье.

В этот раз на фото в Инстаграм Омович показала образ из одного прозрачного белья черного цвета с тонкими веревочками.

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