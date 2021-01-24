Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в прозрачном костюме пробежалась по сцене

Популярная певица и актриса является эталоном красоты для миллионов женщин, которые поражены тем, как хорошо выглядит знаменитость для своего возраста. 51-летняя Лопес не только имеет подтянутые формы, но и с гордостью их показывает в самых открытых и пикантных костюмах.

На сцене стиль Дженнифер Лопес довольно открытый и даже откровенный, ведь она не любит прятать достоинства и намерено подбирает такие наряды, в которых выглядит соблазнительней всего. Сеточка, блестки, латекс и прозрачные костюмы со стразами -–все это есть в ее гардеробе.

К тому же, сама Лопес заявляет – чем более открыт ее костюм, тем проще двигаться во время танцев на сцене. Артистка некоторое время назад специально снялась для модных глянцев в довольно соблазнительно и открытом виде. В синем бикини с вырезами по бокам, Лопес совсем не скрывала свое тело, чем поразила поклонников.

Многие считают, что в 51 год выглядеть так, как она, - просто незаконно и невозможно без уколов красоты.

«Какая возлюбленная прекрасная женщина; невозможно остановиться; великолепное достоинство у этой мадам; эта богатая форма🍑 вишня на торте; Эй, ты сделала это на инаугурации Байдена, мне очень понравился твой чарующий голос, это было вау, вот это пробег; Моложе с каждым днем, счастливее делает нас👏; Как вкусно, какая сладость, как особенная», - пишут пользователи под кадрами Лопес.

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