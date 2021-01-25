Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, к чему нужно готовиться после смягчения жесткого карантина

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Так, с 25 января вернут ограничения "оранжевой" зоны карантина, а уже затем будут введены адаптивные ограничения.

"Сейчас мы возвращаемся в режим, в котором мы жили до 8 января. Потом 7-10 дней смотрим, как изменилась ситуация по регионам и дальше вводим адаптивный карантин, который, в зависимости от эпидситуации в регионах, предусматривает разные ограничения. Это то, что мы планируем до конца", - заявил глава Минздрава.

Так, в 25 января в Украине запрещено проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса в присутствии посетителей. Также под запретом оказались праздничные мероприятия, банкетов в развлекательных заведениях и общественного питания, дискотеки и ночные клубы.

Заведения общественного питания могут работать с 7:00 до 23:00, однако проведение расчетных операций прекращается после 22:00.

Музеи, выставки и галереи работают с условием один посетитель будет на 10 квадратных метров. Также разрешено проводить религиозные мероприятия, при условии один человек на 5 кв. м.

Массовые мероприятия (культурные, спортивные, социальные) при участии не более 20 человек с дистанцией в 1,5 метра. При этом кинотеатры возобновят свою работу, но при условии, что зал будет заполнен лишь на 50%.

Запрещена работа учреждений, предоставляющих услуги по размещению, - кроме гостиниц.

В Украине также будет запрещено посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек.

Под запретом проведение медучреждениями плановых госпитализаций. Однако это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, больным с онкозаболеваниями, паллиативным больным и случаев, когда есть риск для жизни пациента.

Кроме того, запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 20 кв. м помещения;

Отметим, министр здравоохранения также оценил вероятность локдауна весной в Украине. По словам Степанова, январский локдаун выполнил свою задачу, и теперь можно ограничиться относительно мягким карантином.

«Мы выбирали даты… с наименьшей активностью в экономике, кроме всего прочего. Это было для того, чтобы потом уже апрель-май мы были в состоянии пройти без введения жестких ограничений, когда закрываются... целые сектора экономики», - говорил он.

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