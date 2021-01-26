Известная модель Деми Роуз показала себя в горячем образе

На фото Деми позировала в прозрачном халатике и черно-белом бюстгальтере. Девушка распахнула наряд, акцентировал внимание на пышном бюсте, который практически ничем не был прикрыт. Звезда собрала волосы в хвостик, а смотрела прямо в объектив камеры, добавляя еще больше соблазнительности фотографии. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"О, Боже мой", "Посмотри на этот животик! Я мог бы отдохнуть там", "сколько они стоили?", "Очень милый малыш", "Эта фотография была бы идеальной, если бы на ней было ваше лицо", "Ты как конфетная принцесса", "Я скучаю по твоему красивому лицу, оно того не стоит", "Совершенно потрясающе, почему ты не говоришь на своем", "ты хочешь провести время со мной?", "Эти мелочи очень удобны !!!".

Мы писали, что Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз продемонстрировала известные формы в купальнике.

В этот раз красотка разместила фото в купальнике с пикантным декольте на завязочках. Большая грудь искусительно выпирала из него и притягивала взгляд.

Черная ткань обтянула тонкую талию, а пикантные вырезы, тоже на завязочках приоткрыли виды на пышные бедра.

Напомним, сочная Деми Роуз бесстыдно распахнула куртку, под которой ничего нет

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