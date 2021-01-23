Известная модель Деми Роуз показала себя на отдыхе
На фото Деми показалась в топе и трусиках. Звезда сидела у стены и расставила ножки, хвастаясь аппетитными формами. Волосы Роуз собрала в хвост, а в руках держала банан, которым решила позавтракать. Как известно, девушка сейчас отдыхает на Ибице, в Испании. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Завтрак", - подписала звезда фотографию.
Фанаты поставили более 400 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Красивый ангел", "Энергия ангела", "Целый шедевр", "Я бы хотел, чтобы это был мой банан", "Идеальная куколка!", "Ну, красиво самое лучшее", "Отличная работа сегодня, дорогая, я люблю тебя", "Роуз принцесса", "Ты красавица", "Драгоценные прекрасные благословения Рейны", "Самая красивая улыбка!", "Самая красивая и манящая богиня", "Не тратьте банан на паршивую картинку", "Как вы думаете, он ест это целиком?", "Мне нравится, что ты накормишь себя".
Сообщалось, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз устроила фотосессию в одном белье и топе.
В этот раз девушка позировала на фото в новом стиле – черном топе в горошек с длинным рукавом и завязками на бюсте, а также простом белье на тонких лямках. При этом акцент был сделан именно на бюсте, который выгодно подчеркнул простой топ.
Напомним, Деми Роуз понежилась на солнце в дерзком бикини с завязками на бюсте
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