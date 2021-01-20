Известная модель Деми Роуз показала себя и рассказала о настроении
На фото красотка позирует в черных трусиках и лифе, сидя на лавочке. Звезда оставила волосы распущенными, а развернулась спиной, радуя глаз идеальными ягодицами. Девушка повернула голову к объективу камеры, маня взглядом. Кадр получился очень соблазнительным и увлекательным, ведь Деми выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"В зависимости от настроения мои плейлисты меняются. Проведите вверх, чтобы послушать мою музыку", - написала звезда под фото.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:
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"Скучаю по тебе", "Я хочу наслаждений", "Чистая красота", "Счастье принадлежит всем людям. но можешь ли ты сделать меня счастливым", "Красиво, красиво", "Это очень красиво", "Я люблю твои глаза", "Великолепная", "Наконец-то рай", "Красивый райский цветок", "Хорошо, как стать таким же?".
Мы писали, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз впечатлила формами в крохотном купальнике.
Модель позировала в персиковом бикини на прозрачных бретельках, что добавляло образу большой пикантности. Звезда натянула на грудь небольшие лоскутки ткани, которые едва что-то прикрывали, почти сливаясь с цветом кожи.
Напомним, Деми Роуз избавилась от одежды, засветив сочные формы во всей красе
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