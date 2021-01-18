Известная модель Деми Роуз решилась показать себя полностью обнаженной

Юная красотка, которая в свое время прославилась как британская копия Кардашьян, поделилась новым смелым кадром в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

Деми всегда славилась своими откровенными образами, ради которых она не стеснялась показывать тело с минимумом одежды. Однако, на этот раз красотка решила пойти дальше, и продемонстрировала, как выглядит полностью обнаженной.

На снимке красотка стоит, повернувшись к камере в пол-оборота. Из одежды на ней лишь высокие латексные перчатки ярко-розового цвета и сапоги. Впрочем, нагота явно не смущает модель. Она небрежна прикрывает грудь одной рукой, оставив ягодицы полностью открытыми. Деми замерла в томной позе, прикрыв глаза и чуть приподняв голову вверх.

Ее откровенный образ дополняет соблазнительный макияж с накладными ресницами и красной помадой.

Из-за розовых перчаток и блондинистого парика на снимке модель напоминает куклу Барби, но только для взрослых.

Ранее мы писали, что Деми разместила фото в купальнике с пикантным декольте на завязочках.

Большая грудь искусительно выпирала из него и притягивала взгляд. Черная ткань обтянула тонкую талию, а пикантные вырезы, тоже на завязочках приоткрыли виды на пышные бедра.

Звезда взялась за влажные волосы, которые развеял ветер. Она невинно опустила глаза и приоткрыла губы.

Напомним, что обворожительная Деми Роуз едва прикрыла сочные формы, показав, как получает удовольствие: "Снимай...".

Как сообщала Politeka, Деми Роуз в белоснежном белье покрутила "румяными булочками" перед зеркалом: "Уф, это жарко".

Также Politeka писала, что Деми Роуз разделась и показала себя с нужного ракурса: "Дала двойняшкам немного солнца".