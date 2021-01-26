Астролог Марина Скади предупредила о самых благоприятных и критических днях февраля

До конца зимы остался всего месяц, но как предупреждает на своей странице в Facebook украинская астролог Марина Скади, февраль будет полон критических дат, когда люди окажутся под влиянием астрологической погоды и почувствуют влияние планет на различные сферы, пишет Politeka.net.

Украинцам в феврале стоит осторожнее планировать важные дела и встречи, так как влияние планет заставит многих измениться внутренне, что непременно отразится как на личном фронте, так и в профессиональной деятельности. Марина Скади предупреждает, что раньше 21 февраля важные решения принимать не стоит, а также называет самые важные и критические даты этого месяца.

1 февраля - это день, когда на взаимоотношения могут повлиять планеты. Одинокие люди могут влюбиться лишь при одном взгляде друг на друга, а семейные пары - почувствовать напряжение в отношениях. День будет полон сюрпризов и насыщенных эмоций.

6 февраля грозит охлаждением любых чувств и желанием к уединению. Многие захотят возобновить старые отношения, что касается как дружбы, так и сердечной привязанности.

7 февраля ожидаются сложности во всех сферах, которые к концу дня приведут к положительным результатам.

8 февраля прекрасно подходит для воссоединения после завершения отношений, восстановления старых знакомств, а также для окончания давно затянувшихся дел.

10 февраля потребует от людей выдержки и самообладания. Астролог предупреждает, что опасности в этот день могут подстерегать многих в дороге, а также во время обращения с любой техникой и острыми предметами.

11 февраля многие могут почувствовать необъяснимое, но приятное волнение и приподнятое настроение. День считается благоприятным.

13 февраля для многих откроется более тонкое восприятие, что позволит с легкостью находить контакт с окружающими.

14 февраля - день подходит для общения, заключения договоров и взаимодействия с другими. У некоторых обострится любознательность и интерес к новым знаниям.

17 февраля социальное продвижение может затормозить. Деловые вопросы и активная трудовая деятельность могут быть поставлены на паузу из-за неблагоприятных ситуаций.

18 февраля для многих откроются перспективы для решения застоявшихся дел и вопросов, будет легко сглаживать "острые углы" во всех сферах.

19 февраля станет днем бесконтрольной раздражительности и напряжения. Возможны конфликты при общении, главной причиной которых станет безразличие к интересам других.

21 февраля открывается потенциал для позитивного общения, самовыражения и достижения успеха во всех сферах.

24, 25, 26 февраля - дни, когда можно без опаски браться за любое дело и решать даже самые сложные и затянувшиеся вопросы. В эти дни могут начаться качественные перемены к лучшему.

25 февраля обострится интуиция и позитивные чувства. Многие будут излучать гармонию и дарить окружающим свое внимание, заботу и любовь. В этот день многие найдут нестандартные решения и оригинальные подходы.

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