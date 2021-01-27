Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в горчичном бикини показала идеальные формы

Популярная артистка не только не боится показать настоящую себя, она делает это с гордостью. Многие фанаты Лопес отмечают, что за двадцать лет она практически не изменилась, а ее форма стала только лучше. Причем сама звезда подчеркивает: секрета волшебного преображения нет, всё дело в образе жизни, питании и любви к спорту.

Лопес ходит в спортзал даже в день своего рождения. И хотя сама она признается, что иногда хочется «прогулять», она собирается с силами и выполняет обещанное. В различных интервью Дженнифер признается, что не сможет прожить без занятий в целом, поэтому занимается три-четыре раза в неделю.

На фото видно, что такое упорство дало свои плоды – в 51 год Дженнифер имеет идеальную подкачанную фигуру и ей идеально подходит горчичный цвет. На загорелой коже Лопес ярко-желтый бикини идеально смотрелся, подчеркивая ее достоинства.

«Лучшее утро - это то, что начинается с Дженн ❤️😍; Вот и все, я собираюсь начать тренироваться !!; Спасибо, что всегда вдохновляла меня и дарил мне самые лучшие улыбки; Спасибо за то, что вдохновляете нас работать и быть безграничными; Здесь же дети!; Ты моя мотивация; Так роскошно и пикантно; Какая великолепная богатая мамасита; Конечно красиво; Люди смеются над Ким, посмотри на эту старушку; Позор перед своими детьми; Сладкая булочка с корицей».

На сцене стиль Дженнифер Лопес довольно открытый и даже откровенный, ведь она не любит прятать достоинства и намерено подбирает такие наряды, в которых выглядит соблазнительней всего. Сеточка, блестки, латекс и прозрачные костюмы со стразами -–все это есть в ее гардеробе.

К тому же, сама Лопес заявляет – чем более открыт ее костюм, тем проще двигаться во время танцев на сцене. Артистка некоторое время назад специально снялась для модных глянцев в довольно соблазнительно и открытом виде. В синем бикини с вырезами по бокам, Лопес совсем не скрывала свое тело, чем поразила поклонников.

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