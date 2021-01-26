К чему готовиться в ближайшее время

Астролог рассказала о важном периоде, который наступит в феврале

Февраль будет богат на напряженные аспекты. Все планеты и фиктивные точки в феврале - сосредоточены в зоне трансформации, которая включает в себя знаки – Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала украинская астролог Марина Скади (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Астролог отметила, что в этот период начнется новая эра в истории не только Украины, но и всего мира. Зона трансформации описывает завершение процессов, заключительную стадию, отличительной особенностью здесь является способность меняться, находить новые перспективы и направления дальнейшего развития и роста.

По ее словам, астрологическая погода в феврале будет особенно напряженной. Небесные светила заставят бороться, но это сформирует личность сильную, порой жесткую. Но, в любом случае, со стержнем внутри, строгой внутренней системой. Не все пройдут такие испытания. Слабый человек может не пройти такие испытания и в итоге попадет в жесткие рамки, окажется в тяжелых и трудных условиях.

Ранее астролог Марина Скади предупреждала, что февраль будет полон критических дат, когда люди окажутся под влиянием астрологической погоды и почувствуют влияние планет на различные сферы.

Напомним, украинцев ожидает опасность в конце января: астролог назвала самые трудные и удачные дни месяца.

Как сообщала Politeka, четырем знакам Зодиака звезды сулят великие перемены в феврале: кому месяц принесет успех и удачу.

Также Politeka писала, что астролог рассказала о важном периоде, 2021 год продолжит удивлять.