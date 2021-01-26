Победительница шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала, какая беда обрушилась на нее
Свежее фото девушка опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.
Судя по фотографии, победительница "Холостяк" Даша Ульянова угодила в ДТП.
Девушка опубликовала в Instagram Stories снимок люксового внедорожника, в который въехали сзади. В результате столкновения сильно пострадала задняя часть автомобиля: заднее крыло и фара.
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"Утро бывает разным", - написала Даша Ульянова в микроблоге и добавила плачущий смайл к публикации.
Других подробностей об аварии победительница шоу "Холостяк" не сообщила.
Накануне Даша Ульянова хвасталась, как танцевала в ночном клубе Китая в одном белье
В Instagram Stories популярная девушка показала самые памятные снимки с того периода. После того, как девушка рассталась с женатым мужчиной, который был старше нее на двадцать лет, она решила пройти кастинг танцовщиц в один из ночных клубов в Китае.
В шоу-балете Даша умудрялась зарабатывать ежемесячно $1,5 тысячи, причем за это время у нее и у ее коллег было лишь два выходных в месяц, а за один вечер пришлось отрабатывать несколько шоу с десяти до двух ночи.
Напомним, Ульянова из "Холостяка" с опухшими губами и без макияжа показала настоящую себя
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