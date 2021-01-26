Появились новые подробности возможной ссоры между Ксенией Собчак и Алексеем Навальным

Как известно, последний раз публично оппозиционер Алексей Навальный общался с Ксенией Собчак в 2017 году.

Тогда политик был в статусе кандидата в президенты Российской Федерации, поэтому телеведущая позвала его к себе на программу.

В эфире Ксения Собчак всячески перебивала кандидата в президенты Алексея Навального, и, как отмечают пользователи в комментариях, пыталась спровоцировать политика, "брав из воздуха какие-то выдуманные факты".

"Отличная выдержка у Алексея", "У Ксюши чешутся копыта", "Ксения, журналистика не Ваша профессия. Это позорище!", "Навальный , в отличии от царя , отвечает на острые вопросы и без наушника , похвально", "Лошадь-то, похоже, с микрофоном в ухе сидит", "Прошло 4 месяца, научили лошадь) пошла на президента баллотироваться", "Ксения специально пытается спровоцировать и поймать на слове. Любому хоть немного адекватно мыслящему человеку это понятно. Она перебивает постоянно берет какие то факты из воздуха и пытается всячески помешать ответить", - писали пользователи под видеороликом.

26 января телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram похвасталась, что новый ролик с сыном Никиты Михалкова попал в тренды Youtube, и поинтересовалась у фанатов, успели ли они посмотреть новое интервью.

Под публикацией в Instagram одна из фанаток поинтересовалась, пригласит ли Ксения Собчак оппозиционера в новом сезоне.

В комментариях журналистка подтвердила слухи о том, что Алексей Навальный затаил на нее обиду после последнего эфира.

"Вот вы его и пригласите. Мне он после интервью, которая я сделала с ним на Дожде, и ему не понравилось оно, больше интервью не дает", - призналась Собчак.

Напомним, растрепанная Собчак экстренно покинула Россию после ареста Навального, фото: "предала...".

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