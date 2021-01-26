Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес устроила головокружительную съемку в белье

Дженнифер активно занимается продвижением косметического бренда, который презентовала пару месяцев назад. Артистка не только начала показывать, как преображается с ее помощью, но и сниматься в модных фотосессиях, напоминая о бренде. Также Лопес не забывает подчеркивать собственную привлекательность излюбленным способом.

Недавно на фан-аккаунте появилось фото, на котором 51-летняя звезда позировала в черном белье с кружевами и показывая без стыда идеальные формы. Украсить свой образ Лопес также решила кружевным халатиком черного цвета. В руках артистка держала кружку с напитком, а ее макияж с блестками идеально сочетался с довольно пикантным нарядом.

Демонстрация фигуры произвела фурор, ведь выглядела Лопес изумительно. Что не удивительно, ведь звезда тщательно следит за калориями: она употребляет в день около 1200-1400 ккал, придерживается 4-разового питания и занимается спортом до четырех раз в неделю.

Также артистка увлечена спортивными и латиноамериканскими танцами и занимается медитацией по полчаса в день.

Напомним, артистка некоторое время назад специально снялась для модных глянцев в довольно соблазнительно и открытом виде.

Многие считают, что в 51 год выглядеть так, как она, - просто незаконно и невозможно без уколов красоты. Сама Дженнифер подчеркивает, что ни пластики, ни ботокс делать не желает.

«Какая возлюбленная прекрасная женщина; невозможно остановиться; великолепное достоинство у этой мадам; эта богатая форма🍑 вишня на торте; Эй, ты сделала это на инаугурации Байдена, мне очень понравился твой чарующий голос, это было вау; Моложе с каждым днем, счастливее делает нас👏; Как вкусно, какая сладость, как особенная».

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