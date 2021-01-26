Владельцев кондиционеров в Украине намерены штрафовать за неправильный отвод конденсата

Как передает Politeka.net, об этом говорится в законопроекте №4619, который уже рассматривается в Верховной раде.

Автор документа утверждает, что массовые установки кондиционеров ведут и к нарушениям, которые необходимо прекратить.

В пояснительной записке к проекту закона указывается, что многие во время установки кондиционеров нарушают государственные строительные нормы. В частности, предполагают, что «не допускается выводить конденсат от приборов охлаждения на фасад здания».





Украинцы неоднозначно отнеслись к такому предложению. Были как сторонники законопроекта, так и его противники.