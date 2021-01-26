Владельцев кондиционеров в Украине намерены штрафовать за неправильный отвод конденсата

Как передает Politeka.net, об этом говорится в законопроекте №4619, который уже рассматривается в Верховной раде.

Автор документа утверждает, что массовые установки кондиционеров ведут и к нарушениям, которые необходимо прекратить.

В пояснительной записке к проекту закона указывается, что многие во время установки кондиционеров нарушают государственные строительные нормы. В частности, предполагают, что «не допускается выводить конденсат от приборов охлаждения на фасад здания».

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Украинцы неоднозначно отнеслись к такому предложению. Были как сторонники законопроекта, так и его противники.

"А дождь сколько разрушил! Запретить!", "А гнилые трубы и теплотрассы тоже кондиционеры разрушили или пешеходы протоптали! Конечно штрафовать", "Уже не знают, что придумать", "Конечно капля воды, это вред. А вот когда штукатурка, плитка или даже балконы падают - это нормально, от этого никто не пострадал", "Сначала нужно дома, квартиры оснащать кондиционированием, потом не будет кондиционеров на фасаде, как в Австрии", "Все правильно. Это нужный закон. Со временем мокрые стены на первом этаже, грибок. Прошла через это. Много проблем!", "Сейчас это, конечно, самое главное", - писали украинцы в сети.

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