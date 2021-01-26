Внучка известного советского актера Михаила Боярского, Екатерина, показала все, чем ее наградила природа

Жгучая блондинка не так давно изменила стиль, покрасив несколько прядей в розовый, передает Politeka.net. Кроме того, вид у внучки Боярского теперь стал более дерзким.

В таком образе Екатерина (VENNA) решила начать певческую карьеру.

На новом фото артистка предстала в черном коротком топике, который напоминал лифчик на тонких бретельках.

Также певица натянула мини-юбку на высокой посадке. Черная ткань подчеркнула тонкую талию.

Будущая звезда надела черные колготки и черные ботфорты, а образ дополнили стильные очки и сверкающие украшения.

"Лав стори мертва, но не моя вина🌚 📷", - написала артистка.

За час пост собрал более 300 лайков и много комментариев, в основном, состоящих из смайликов.

"Офигенно! По стилистике топ фотки", "Катюша ты лучшая 🔥😍🔥🌺🌹💌", "Ну че бывает", "👍🔥секси", "Вообще пожар супер!!!", - написали пользователи сети.

Отметим, Екатерина Боярская родилась 28 ноября 1998 года в Санкт-Петербурге.

Девушка в детстве не попадала в центр внимания СМИ. Выход Екатерины в свет случился аж в 2019 году, когда она вместе с дедушкой и бабушкой прошла по красной дорожке кинофестиваля «Виват кино России», а в ноябре она приняла участие в ежегодном балу дебютанток издания Tatler.

В октябре 2020 года Екатерина презентовала свой трек под названием Bad Girl. Стиль начинающей звезды напоминает певицу Аврил Лавин.

Напомним, что Екатерина Боярская в мини-шортах изогнулась до неприличия, огорошив признанием: «Пусть тронет…».

Как сообщала Politeka, Екатерина Боярская вывалила свой срам в бесстыжем топе: с такой не заскучаешь.

Также Politeka писала, что Екатерина Боярская едва впихнула шестой размер в узкий топ, фото: "Уже скоро смогу...".