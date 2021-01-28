Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в красном костюме с глубоким декольте сразила смелой выходкой

Певица в 51 год добилась небывалых высот и не думает останавливаться на достигнутых целях. Артистка не только начала активно сниматься в модных фотосессиях, но еще и открыла собственный бренд косметики, который показывает в Инстаграм и снимает ролики с собственными преображениями.

На сцене же Лопес просто не узнать, ведь певица предпочитает эффектные наряды и максимально открытые костюмы, под которыми зачастую даже нет белья. В красном наряде, состоящем из комбинезона и такого же лифчика в тон Лопес и вовсе забыла о приличиях.

Артистка сверкала бюстом перед камерами, а еще устроила смелый танец, в ходе которого оказалась на золотом троне и покрутила перед лицами фанатов специальный жезл – часть концертной атрибутики. Фото с провокационной позой не оставило фанатов равнодушными, ведь певица позировала в слишком пикантном образе.

В различных интервью Дженнифер признается, что не сможет прожить без занятий в целом, поэтому занимается три-четыре раза в неделю.

На одном из фото видно, что такое упорство дало свои плоды – в 51 год Дженнифер имеет идеальную подкачанную фигуру и ей идеально подходит горчичный цвет. На загорелой коже Лопес ярко-желтый бикини идеально смотрелся, подчеркивая ее достоинства.

«Лучшее утро - это то, что начинается с Дженн ❤️😍; Вот и все, я собираюсь начать тренироваться !!; Спасибо, что всегда вдохновляла меня и дарила мне самые лучшие улыбки; Спасибо за то, что вдохновляете нас работать и быть безграничными; Здесь же дети!; Ты моя мотивация; Так роскошно и пикантно; Какая великолепная богатая мамасита; Конечно красиво; Люди смеются над Ким, посмотри на эту старушку; Позор перед своими детьми; Сладкая булочка с корицей».

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