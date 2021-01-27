В Украину пришел циклон с осадками, благодаря которому 28 января жителей отдельных регионов ждет снег

Об этом на своей странице в Фейсбук рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в последние дни в стране царит южный циклон, который принес с собой осадки. При этом, из-за потепления эти осадки в основном оказались дождем.

По словам Диденко, циклон продолжит влиять на погоду в стране еще и 28 января. Из-за него в южных, западных и северных областях ожидается снег и мокрый снег. На Востоке из-за более низких температур пройдет снег с дождем. Синоптик предупредила также о налипании снега и порывистом ветре, которые могут ухудшить ситуацию на дорогах.

Диденко отметила, что на Западе осадков будет мало, а в восточных областях дождь будет срываться время от времени.

Температура в четверг днем будет колебаться от 0 до -3 градусов. Теплее всего будет на Юго-востоке и в Днепропетровской области, где столбики термометров покажут от +2 до +7 градусов.

Синоптик также предупредила, что на дорогах ожидается гололедица, поэтому украинцам следует быть осторожными.

В Киеве 28 января ожидается снег. Температура днем будет колебаться от -1 до +1 градуса.

«А пока особая внимательность всем, кто в полосе Одесса-Кропивницкий - Полтава - Сумы, это сейчас зона снегопадов!», - добавила синоптик.

Она также сообщила, что в ближайшее время в Украине ожидается дальнейшее похолодание.

Напомним, непогода натворила бед в Одессе: повалены деревья, город стоит в пробках, кадры стихии.

Как сообщала Politeka, погода обрушит весь гнев на украинцев, мокрый снег парализует полстраны: какие регионы пострадают.

Также Politeka писала, что циклон с дождями и снегопадами ворвется в Украину, срочное предупреждение: "Больше всех достанется...".