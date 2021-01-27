Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес озадачила фигурой в черном купальнике на пляже

Популярная артистка привыкла показывать в Инстаграм совершенные кадры со своей идеальной фигурой. Ключ успеха Лопес в том, что звезда выглядит идеально подкачанной, стройной и невероятно молодо, несмотря на то, что в этом году ей исполнится 52 года. Тем не менее, в сети отдыхающие вместе с Лопес решили разоблачить звезду и поделились кадрами в Инстаграм.

На фото Лопес в черном купальнике прогулялась по пляжу и решила заняться серфингом с веслом. Во время активного отдыха поклонники и застали звезду. Причем далеко не в самом лучшем виде.

Судя по всему, за последнее время Дженнифер Лопес заметно располнела. И хотя на последних своих фото она выглядит отлично, в реальности оказалось, что Лопес набрала лишнего на боках, талии и бедрах, а также по фигуре уже заметен целлюлит.

Некоторые восхитились решимостью Лопес показать настоящую себя, другие же осудили за фотошоп личных фото в профиле:

«Красивая; С фильтрами или без них это супер красиво 😊❤; так неожиданно выглядит, какие бока😘; Красивая женщина Богиня во всех смыслах этого слова; Ваш лоб за ушами ... это подтяжка лица, а с бедрами тогда что? лучше расскажите им, что вы на самом деле переживаете в старение?; С уважением, никакая маска не сделает кожу такой тугой. Не будем обманывать себя. Ботокс, пластическая хирургия сделает это; Это так аморально и неэтично с вашей стороны обманывать население; Вы не сможете выглядеть так же красиво и молодо без тяжелой работы в области диеты и физических упражнений; Сила хирургии и ботокса реальна😂».

Также в сети появились несколько промо-фото с Лопес в ее новом клипе. Как оказалось, Дженнифер была занята съемками в своем новом клипе на песню «In The Morning». В ролике певица предстанет с неожиданным преображением.

Фотографиями, на которых певицу можно увидеть в образе блондинки с идеально ровным каре и русалочки с лиловым цветом локонов, поделился стилист по волосам Крис Эпплтон. Один из таких кадров также был представлен на множественных фан-аккаунтах. В роли блондинки артистке удалось всех по-настоящему идивить.

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