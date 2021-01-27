Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала фигуру в маленьком бикини

Известная красотка не привыкла прятать формы, поэтому в ее профиле в Инстаграм можно увидеть исключительно кадры с пикантным содержанием. Однако так было не всегда, ведь в подростковом возрасте Деми настолько комплексовала из-за пышной фигуры, что решила фанатично голодать и получила серьезные проблемы с пищеварением.

Попав в больницу и пройдя курс лечения, Роуз поняла, что ее фигура должна нравиться людям такой, какая есть и критиковать ее нет смысла. После этого девушка не только избавилась от всех комплексов, но еще и смогла стать моделью белья.

Теперь Роуз успешно покоряет Инстаграм и не думает останавливаться на достигнутом. Как видно на свежем Стори, модель подбирает исключительно пикантные образы и надевает крошечные топы для привлечения внимания. В розовом топике с завязками на бюсте и такого же оттенка бикини модель покрутилась перед камерой без малейшего стыда.

Если в детстве Роуз комплексовала по поводу своей фигуры и образов в целом, то теперь она не прячется даже во время публичных мероприятий. Деми всегда подбирает открытую одежду, которая подчеркивает ее тонкую талию и пышные бедра. В этот же раз акцент был сделан на бюсте.

Черное платье с неприличным декольте взбудоражило фанатов:

«Великолепно😍; образ жизни; Милый вид и шикарное тело; Ты великолепная любовь, привет из Лос-Анджелеса; Красивое изображение😍; Ой мой бог неприкасаемая Афродита; Вы скучаете по неприкасаемым, я не могу видеть вас в обычные выходные ❤️🔥 неприкасаемая львица😍; Сладкий соблазн; Это так мило; 😍❤️ элегантность и красота; Красота сделала женщину ... Фигуру, которая переносит на неизведанные уровни .... 👸».

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