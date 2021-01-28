"Не могла не запечатлеть этот момент..."

Популярная модель и актриса Эмили Ратаковски, которая сейчас ждет ребенка, показала как развлекается дома

Необычные кадры звезда опубликовала в своем Instagram.

Так, 29-летняя модель Эмили Ратаковски решила побаловаться в ванной, и все засняла на свой телефон.

Судя по фотографиям, беременная звезда делала косметические процедуры в ванной и не могла не запечатлеть этот момент для своих поклонников.

На фото видно, как 29-летняя модель сперва надувает свои пышные губки, а потом нежно играет язычком.

"Поцелуй для тебя. Коллекции масок доступны уже сейчас", - подписала Эмили Ратаковски публикацию в своем Instagram.

Поклонники, едва подбирая слова, завалили беременную модель лайками и восторженными комментариями.

"Это просто идеально", "Люблю тебя", "Почему на тебе все так красиво !?", "Я бы хотел, чтобы рядом со мной был кто-то", "Вау. Хочу иногда попробовать этот бренд", "Чехол под маску подбирала?", "Это только делает его более дерзким", - добавили фанаты под публикацией в микроблоге.

Ранее мы рассказывали, как Эмили Ратаковски без всякого стыда позириовала топлесс.

Ратаковски присела на стул, сверкая голой грудью без стеснений. Она втянула и так плоский животик и посветила ребрами. Одну из стройных ножек, Эмили поджала под себя. Она распустила красивые волосы, и приоткрыла губы.

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