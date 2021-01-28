Популярная модель и актриса Эмили Ратаковски, которая сейчас ждет ребенка, показала как развлекается дома
Необычные кадры звезда опубликовала в своем Instagram.
Так, 29-летняя модель Эмили Ратаковски решила побаловаться в ванной, и все засняла на свой телефон.
Судя по фотографиям, беременная звезда делала косметические процедуры в ванной и не могла не запечатлеть этот момент для своих поклонников.
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На фото видно, как 29-летняя модель сперва надувает свои пышные губки, а потом нежно играет язычком.
"Поцелуй для тебя. Коллекции масок доступны уже сейчас", - подписала Эмили Ратаковски публикацию в своем Instagram.
Поклонники, едва подбирая слова, завалили беременную модель лайками и восторженными комментариями.
"Это просто идеально", "Люблю тебя", "Почему на тебе все так красиво !?", "Я бы хотел, чтобы рядом со мной был кто-то", "Вау. Хочу иногда попробовать этот бренд", "Чехол под маску подбирала?", "Это только делает его более дерзким", - добавили фанаты под публикацией в микроблоге.
Ранее мы рассказывали, как Эмили Ратаковски без всякого стыда позириовала топлесс.
Ратаковски присела на стул, сверкая голой грудью без стеснений. Она втянула и так плоский животик и посветила ребрами. Одну из стройных ножек, Эмили поджала под себя. Она распустила красивые волосы, и приоткрыла губы.
Напомним, Эмили Ратаковски сразила фигурой с ракушками на самых пикантных местах
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