Ушел из жизни российский актер Андрей Болсунов



Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на Instagram-странице театра "Гоголь-центр", в котором играл артист.



"Андрей остался в труппе после того, как театр им. Гоголя стал Гоголь-центром, и был важной и неотъемлемой частью нашей команды. Мы запомним Андрея, как неизменно остроумного, жизнерадостного и деликатного человека, харизматичного артиста и надежного партнера", - говорится в сообщении.

Андрею Болсунову было 52 года. Причину смерти артиста в театре не сообщили.



Актер снялся во множестве фильмов и сериалов, среди которых "Записки экспедитора Тайной канцелярии", "Дозор", "Слуга Государев", "Авантюристка", "Склифосовский", "Дама пик", "Тургенев. Сегодня!".



Поклонники творчества актера выразили свои соболезнования в комментариях под постом.

"Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память", "Прекрасный Андрей! Очень жаль!", "Глубочайшие соболезнования и светлая память", "Очень жаль! Искренние соболезнования. Этого человека будут помнить!", "Господи, как жаль", - писали неравнодушные.

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