Популярная модель купальников и нижнего белья Деми Роуз посветила своими формами на природе

Как передает Politeka.net, красотка разместила в своем микроблоге "Инстаграм" откровенные кадры, на которых сняла с себя всю одежду. Девушка отправилась на зеленую лужайку и развалилась на белом покрывале пятой точкой кверху, чтобы почитать книгу. Рядом примостился ее миниатюрный кудрявый песик Тедди.

Деми Роуз позволила любоваться своими пышными ягодицами, однако бюст прикрыла руками. Природный образ модели дополнила роскошная прическа с распущенными волосами, которая придала ей изящности, ведь лента в волосах - единственный клочок ткани, который знаменитость оставила на себе.

"Я хочу всегда оставаться вот так. Жить спокойно в уголке блаженства...", - такой мечтой Деми Роуз поделилась в описании.

Пользователи социальной сети восхитились внешним видом модели в комментариях:

"Великолепна"; "я теперь решил, что хочу быть профессиональным фотографом"; "Не играй так с моими чувствами, пожалуйста"; "Покажи больше изгибов"; "Очаровательна"; "Невероятно"; "Королева"; "❤️Лучшая! Ты такая красивая"; "Какая мечта 😍 все флюиды Эдемского сада 🍃🌸🧚🏼‍♀️💫"; "Какой вкусный торт"; "Эдемский сад с самой красивой женщиной на Земле"; "Я чувствую, что именно так выглядела Ева, и Адам должен был согрешить"; "Мамочка, посмотри, какой ангел и женская красота"; "Настоящая богиня рая"; "Твои изгибы бьют на повал".

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